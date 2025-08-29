Muğla’da 6 araç kazaya karıştı

Muğla Sakar Geçidi’nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın tekeri patladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek ikaz ışıklarını yaktı. Bu sırada arkadan gelen bir aracın çarpmasıyla başlayan kazada 6 araç birbirine girdi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Kazanın ardından bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Trafik polisleri tarafından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya devam ederken araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.