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Muğla'da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Haziran 2024 13:30 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:36
Muğla&#039;da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da Özcan A., kayınpederi Şükrü Aysu (53), kayınvalidesi Adile Aysu (52) ve havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'yı öldürdü. Cani damat başka bir villa ise 2 kişiyi vurarak yaraladı. Güvenlik güçleri katil damadı yakalamak için çalışma başlattı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Cinayet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Muğla'dan kan donduran bir haber geldi. 

Özcan A., aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Muğla'da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A., havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

Muğla'da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALADI

Şüpheli Özcan A.'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.

Muğla'da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var - 4. Resim53 yaşındaki Şükrü Aysu damadının silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdi.

Muğla'da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var - 5. Resim
Kayınpederi, kayınvalidesi ile birlikte bir kişiyi silahla öldüren Özcan A. isimli şüpheli olay sonrası firar etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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