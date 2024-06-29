Muğla'da damat katliamı! Önüne geleni vurdu: Ölü ve yaralılar var

29 Haziran 2024 13:30 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:36

Cinayet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Muğla'dan kan donduran bir haber geldi.

Özcan A., aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A., havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ DE YARALADI

Şüpheli Özcan A.'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.

53 yaşındaki Şükrü Aysu damadının silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdi.



Kayınpederi, kayınvalidesi ile birlikte bir kişiyi silahla öldüren Özcan A. isimli şüpheli olay sonrası firar etti.