Muğla'da deprem

Ege Denizi'nden 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça açıklarını da etkileyen sarsıntının derinliği AFAD tarafından 6.41 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muğla'nın Datça açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Derinliği 6.41 kilometre olarak ölçülen sarsıntının merkez üssü ise Ege Denizi. Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili bir ölçümde bulundu.

Rasathane, saat 21.19'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1 olarak bildirirken derinliğini ise 14.8 kilometre olarak geçti.