Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akdeniz'in merkez üssü olduğu sarsıntının derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi Akdeniz'in merkez üssü olduğu 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Saat 21.34'te yaşanan sarsıntının derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD 3.2 OLARAK DUYURDU

Aynı sarsıntının büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 3.2 olarak kaydedildi. Muğla Datça açıklarında yakından hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken olumsuz bir gelişme bildirilmedi.