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Muğla'da deprem! Kandilli son dakika depreminin verilerini paylaştı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
09 Haziran 2024 12:22 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:24
Muğla&#039;da deprem! Kandilli son dakika depreminin verilerini paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi. 

KANDİLLİ VERİLERİ PAYLAŞTI 

TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

09.06.2024, 12:08:30 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 6.9 km

Kaynak: Tgrthaber.com
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