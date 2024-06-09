Muğla'da deprem! Kandilli son dakika depreminin verilerini paylaştı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
09 Haziran 2024 12:22 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:24
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.9 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ VERİLERİ PAYLAŞTI
TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
09.06.2024, 12:08:30 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 6.9 km
Kaynak: Tgrthaber.com