Muğla'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi

17 May 2024 23:49 - Güncelleme : 17 May 2024 23:55

Muğla'da akşam saatlerinde deprem paniği yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 23.19'da deprem oldu. Depremin 3,0 büyüklüğünde olduğu açıklanırken, derinliği ise 39,2 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri paylaştı. Depremin Akdeniz açıklarında meydana geldiğini duyuran Kandilli, büyüklüğünü ise 3,2 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 75,7 olarak açıklandı.