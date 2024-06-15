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Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu! 13 kişi yakalandı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 22:58 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 23:21
Muğla&#039;da düzensiz göçmen operasyonu! 13 kişi yakalandı 

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, yasadışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan bir yelkenli tekne içinde 13 düzensiz göçmen güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Marmaris kıyılarında, yelkenli tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğuna dair bilgi alan Sahil Güvenlik ekipleri hızla harekete geçti. 

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, İtalya'ya doğru seyir halinde olan yelkenli tekneyi durdurarak içinde 4 çocuk olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmeni yakaladı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Seçil 19 Temmuz 2021 23:26

Rabbim kimseye evlat acısı vermesin mekanın cennet olsun meleğim nur içinde yat ailesine sabır versin ????

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