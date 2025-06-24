Muğla'da feci kaza! Beton mikseri dolmuşa çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Beton mikserinin bilinmeyen bir nedenle yolcu taşıyan dolmuşa arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. İşte feci kazanın detayları...

Kaza, Danişment Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton mikseri yolcu taşıyan dolmuşa henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile dolmuş içerisindeki yolcular savrularak yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri dolmuş içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri 13 yaralıya ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de kaza alanında geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.