Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Efe Demir

Muğla'da feci kaza! Beton mikseri dolmuşa çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Beton mikserinin bilinmeyen bir nedenle yolcu taşıyan dolmuşa arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. İşte feci kazanın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muğla'da feci kaza! Beton mikseri dolmuşa çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 11:29

Kaza, Danişment Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton mikseri yolcu taşıyan dolmuşa henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile dolmuş içerisindeki yolcular savrularak yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Muğla'da feci kaza! Beton mikseri dolmuşa çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri dolmuş içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Muğla'da feci kaza! Beton mikseri dolmuşa çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri 13 yaralıya ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de kaza alanında geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Muğla'da feci kaza! Beton mikseri dolmuşa çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#muğla
#kaza
#trafik kazası
#yaralı
#ölüm
#dolmuş
#beton mikseri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.