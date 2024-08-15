Muğla'da feci kaza! Yolcu otobüsü 100 metrelik uçurumdan düştü! Çok sayıda yaralı var

15 Ağustos 2024 13:57 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:05

Muğla’nın Datça ilçesinde Emecik Mahallesi Kurucabük mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; İstanbul-Datça seferini yapan H.Ö. idaresinde bulunan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Uçuruma yuvarlanan ve 100 metre sürüklenen otobüsü görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza yapan otobüsün bir yolcusu ile seyir halinde olduğu öğrenilirken, otobüsün boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazada, şoför H.Ö. (66), muavin S.Ö. ve otobüste tek yolcu olan C.Ç.(28) hafif şekilde yaralandı.

OTOBÜSÜ ŞARAMPOLDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaralılar ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada yoldan çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsünü kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.