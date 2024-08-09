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Muğla'da gece saatlerinde deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
09 Ağustos 2024 02:03 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 02:05
Muğla&#039;da gece saatlerinde deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

Muğla'da gece saatlerinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından ilk veriler paylaşıldı.

Türkiye'de artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor.

AFAD'tan alınan bilgilere göre Muğla'nın Datça ilçesinde, Gökova Körfezi açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 01.47'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.47 kilometre olarak açıklandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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