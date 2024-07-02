Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Muğla'da inanılmaz görüntüler! Kaza yapan sürücü 5 metrelik ağaca uçtu

Muğla'da inanılmaz görüntüler! Kaza yapan sürücü 5 metrelik ağaca uçtu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:38
Muğla&#039;da inanılmaz görüntüler! Kaza yapan sürücü 5 metrelik ağaca uçtu

Datça'da görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Bir aracın çarptığı motosiklet sürücüsü, 5 metrelik ağaca uçarak orada asılı kaldı. Baş aşağı bir şekilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla Dalaman'da ilginç bir kaza meydana geldi. 

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'da inanılmaz görüntüler! Kaza yapan sürücü 5 metrelik ağaca uçtu - 1. Resim

5 METRE YÜKSEKTE AĞAÇTA ASILI KALDI

Kazada, bir aracın motosiklete hızla çarpması sonrası motosiklette bulunan vatandaşın yola savrulduğu, diğer motosikletteki vatandaşı 5 metre yüksekliğinde ağaca fırlatarak ağaçta baş aşağı bir şekilde sıkıştığı görüldü.

Muğla'da inanılmaz görüntüler! Kaza yapan sürücü 5 metrelik ağaca uçtu - 2. Resim

AĞACIN DALLARI KESİLEREK KURTARILDI

Ortaca itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından testereli motor ile ağaç dalları kesilerek yapılan müdahale sonrası yaralı vatandaş sıkıştığı ağaçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye sevk edilen vatandaşın durumunun ağır olduğu açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...