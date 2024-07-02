Muğla'da inanılmaz görüntüler! Kaza yapan sürücü 5 metrelik ağaca uçtu
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:38
Datça'da görenleri şaşkına çeviren bir kaza meydana geldi. Bir aracın çarptığı motosiklet sürücüsü, 5 metrelik ağaca uçarak orada asılı kaldı. Baş aşağı bir şekilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Muğla Dalaman'da ilginç bir kaza meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
5 METRE YÜKSEKTE AĞAÇTA ASILI KALDI
Kazada, bir aracın motosiklete hızla çarpması sonrası motosiklette bulunan vatandaşın yola savrulduğu, diğer motosikletteki vatandaşı 5 metre yüksekliğinde ağaca fırlatarak ağaçta baş aşağı bir şekilde sıkıştığı görüldü.
AĞACIN DALLARI KESİLEREK KURTARILDI
Ortaca itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından testereli motor ile ağaç dalları kesilerek yapılan müdahale sonrası yaralı vatandaş sıkıştığı ağaçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye sevk edilen vatandaşın durumunun ağır olduğu açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı