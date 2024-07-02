Muğla'da inanılmaz görüntüler! Kaza yapan sürücü 5 metrelik ağaca uçtu

02 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:38

Muğla Dalaman'da ilginç bir kaza meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

5 METRE YÜKSEKTE AĞAÇTA ASILI KALDI

Kazada, bir aracın motosiklete hızla çarpması sonrası motosiklette bulunan vatandaşın yola savrulduğu, diğer motosikletteki vatandaşı 5 metre yüksekliğinde ağaca fırlatarak ağaçta baş aşağı bir şekilde sıkıştığı görüldü.

AĞACIN DALLARI KESİLEREK KURTARILDI

Ortaca itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından testereli motor ile ağaç dalları kesilerek yapılan müdahale sonrası yaralı vatandaş sıkıştığı ağaçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye sevk edilen vatandaşın durumunun ağır olduğu açıklandı.