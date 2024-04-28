Muğla'da korkunç kaza: 4'ü ağır 14 kişi yaralandı

28 Nisan 2024 19:56 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 20:02

Edinilen bilgiye göre, Muğla karayolu Menteş kavşağında 48 BR 882 plakalı araç ile 48 S 5086 plakalı servis aracının çarpışması sonrası araçlarda yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası servis aracında bulunan 14 kişiden 4’ü ağır, 10 kişi hafif, 48 BR 882 araç sürücüsü de kazada ağır yaralandı. Araçta bulunanlar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, çarpışma sonrası yaralanan vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası tamamen söndürüldü. İki araç ta yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.