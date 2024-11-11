Muğla'da korkunç olay! Pizza yerken çenesi kırıldı, dili yarıldı, omurgası çatladı

11 Kasım 2024 11:25 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:01

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan kaza şaşkına çevirdi. Yamaç paraşütü pilotu iniş yaparken restoranda pizza yiyen 15 yaşındaki kıza çarptı. Ciddi şekilde yaralanan Lily Nichol'un çenesi kırıldı, dili yarıldı ve omurgası çatladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Nichol ailesi adeta dehşeti yaşadı. Yamaç paraşütü pilotu iniş yapmak isterken, bu sırada restoranda pizza yiyen 15 yaşındaki Lily Nichol'un üzerine düştü. Küçük kıza sert bir şekilde çarpan pilot, Lily Nichol'un ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle Lily Nichol'un çenesi kırıldı, dili yarıldı ve omurgası çatladı. Hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisi için 2 milyon lira talep edildi.

"ÖLDÜĞÜNÜ SANDIM"

BBC'de yer alan habere göre annesinin anlattıklarına göre kızı Lily bir restoranda pizza yediği sırada nereden geldiği bilinmeyen bir yamaş paraşütü pilotu tarafından yaralandı. Logan, “Sonrasında kızım bilincini kaybetmiş bir şekilde yerde yatıyordu. Yardım için çığlık atmaya başladım, öldüğünü zannettim” dedi. Doktorlar önce Lily’nin beyin kanaması geçirdiğini düşünse de başından ciddi bir yaralanmasının olmadığı belirtildi.

2 MİLYON LİRA İSTENİYOR

Aile seyahat sigortası almadığı için Lily’nin masraflarını hastaneye ödemek zorunda. Şimdiye kadar genç kızın babası, masrafları için 7 bin 200 sterlin ödedi, sırt ve çene ameliyatları için ayrıca 45 bin sterlin ödemeleri gerekiyor. Bugün ameliyat olacak Lily Nichol için ailenin bir depozito ödemesi gerekiyor, bütün masrafları da Lily hastaneyi terk etmeden ödemek zorunda kalacaklar. Kızının hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen anne Logan, Lily’nin Cuma ve Cumartesi geceleri kabuslar gördüğünü aktardı.

DİĞER KIZLARI DA YARALANDI

19 yaşındaki diğer kızı Megan da pilot tarafından yaralansa da onun durumu Lily Nichol kadar ağır değil. Logan, bu olayın bütün aile için büyük bir travma olduğunu ekledi. İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Türkiye’deki aileye destek verdiklerini aktardı.