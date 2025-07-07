Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Muğla Datça'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz olan sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 20.46'da kaydedilen sarsıntı Muğla Datça açıklarında ve çevresinde de hissedildi. Derinliği 7.37 kilometre olarak ölçülen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

KANDİLLİ 5.1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin de duyurduğu depremin büyüklüğü, rasathane tarafından 5.1 olarak kaydedildi. Aynı ölçümde sarsıntı derinliği 13 kilometre olarak bildirildi.

Hissedenlerin kısa süreli korku atlattığı depremle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.