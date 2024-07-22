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Muğla’da motosikletler tırla çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 19:06 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 19:06
Muğla’da motosikletler tırla çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi.

Muğla’da motosikletler tırla çarpıştı: Ölü ve yaralı var! - 1. Resim

REFÜJE SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Milas istikametine seyir halinde olan 3 motosikletten 2'si tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada motosikletlerden birinin Rus sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla’da motosikletler tırla çarpıştı: Ölü ve yaralı var! - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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