Muğla’da motosikletler tırla çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

22 Temmuz 2024 19:06 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 19:06

NASA'da büyük şok! Uzay giysisinde sızıntı oldu, uçuşlar süresiz olarak iptal!

NASA'da büyük şok! Uzay giysisinde sızıntı oldu, uçuşlar süresiz olarak iptal!

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi.

REFÜJE SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Milas istikametine seyir halinde olan 3 motosikletten 2'si tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada motosikletlerden birinin Rus sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.