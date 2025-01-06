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Muğla'da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:03
Muğla&#039;da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Muğla'nın Karacaören ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Muğla​'nın Karacaören ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​ depreme ilişkin verileri açıkladı. Deprem vatandaşları kısa sürede panikletti. Saat 09.32 civarında yaşanan sarsıntı yerin 6.4 km derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Son 24 saat içinde Muğla çevresinde 3 sarsıntı ürkütmüştü. Sabaha karşı 04:30'da Akdeniz​'de Marmaris​'e 64.92 km mesafede, 4.0 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Sarsıntı 13.62 km derinlikte gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi​ Kandilli Rasathanesi​ Deprem​ Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy mevkiinde 6 Ocak Pazartesi saat 02.55.48 (TSİ) itibarıyla 3.0 büyüklüğünde bir  deprem kaydedilmişti.

Trabzon​'un Akçaabat​ ilçesine bağlı Yıldızlı yerleşim yerinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirilmişti. Deprem gece saat 00.12 civarında gerçekleşti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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