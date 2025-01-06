Muğla'da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Muğla'nın Karacaören ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti.
Muğla'nın Karacaören ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri açıkladı. Deprem vatandaşları kısa sürede panikletti. Saat 09.32 civarında yaşanan sarsıntı yerin 6.4 km derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Son 24 saat içinde Muğla çevresinde 3 sarsıntı ürkütmüştü. Sabaha karşı 04:30'da Akdeniz'de Marmaris'e 64.92 km mesafede, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 13.62 km derinlikte gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgilere göre, Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy mevkiinde 6 Ocak Pazartesi saat 02.55.48 (TSİ) itibarıyla 3.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı yerleşim yerinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirilmişti. Deprem gece saat 00.12 civarında gerçekleşti.