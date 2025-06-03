Muğla’daki deprem Aydın’da da hissedildi!

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Aydın merkez ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar gece yarısı panik içinde sokağa çıktı. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.17'de Marmaris açıklarında, yerin 67.91 kilometre derinliğinde, 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, özellikle Muğla ve Aydın’ın pek çok ilçesinde şiddetli şekilde hissedildi.

AYDINLILAR GECE YARISI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Aydın’da depremi hisseden çok sayıda vatandaş, gece yarısı panik içinde evlerinden dışarı çıktı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar uzun süre sarsıntı hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada da kısa süreli paniğin görüntüleri paylaşıldı.

EKİPLER SAHADA: ŞİMDİLİK OLUMSUZLUK YOK

Depremin ardından AFAD ve yerel ekipler bölgede saha taraması başlattı. İlk belirlemelere göre, Aydın merkez ve ilçelerinde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak tarama çalışmaları dikkatle sürdürülüyor.

“HAZIRLIKLI OLUNMALI”

Depremin ardından konuşan uzmanlar, Ege Bölgesi’nin aktif deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, vatandaşların binalarının dayanıklılığını sorgulaması ve acil durum hazırlıklarını ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.