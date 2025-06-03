Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Muğla’daki deprem Aydın’da da hissedildi!

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Aydın merkez ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar gece yarısı panik içinde sokağa çıktı. Şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muğla’daki deprem Aydın’da da hissedildi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 03:13
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 03:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.17'de Marmaris açıklarında, yerin 67.91 kilometre derinliğinde, 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, özellikle Muğla ve Aydın’ın pek çok ilçesinde şiddetli şekilde hissedildi.

Muğla’daki deprem Aydın’da da hissedildi!

AYDINLILAR GECE YARISI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Aydın’da depremi hisseden çok sayıda vatandaş, gece yarısı panik içinde evlerinden dışarı çıktı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar uzun süre sarsıntı hissettiklerini belirtti. Sosyal medyada da kısa süreli paniğin görüntüleri paylaşıldı.

Muğla’daki deprem Aydın’da da hissedildi!

EKİPLER SAHADA: ŞİMDİLİK OLUMSUZLUK YOK

Depremin ardından AFAD ve yerel ekipler bölgede saha taraması başlattı. İlk belirlemelere göre, Aydın merkez ve ilçelerinde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak tarama çalışmaları dikkatle sürdürülüyor.

“HAZIRLIKLI OLUNMALI”

Depremin ardından konuşan uzmanlar, Ege Bölgesi’nin aktif deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekerek, vatandaşların binalarının dayanıklılığını sorgulaması ve acil durum hazırlıklarını ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
#Gündem
#deprem
#türkiye
#muğla
#afad
#aydın
#marmaris
#afet
#acil durum
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.