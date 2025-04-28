‘Muhalifleri hedef alan muhabir’ iddialarına cevap: 'TRT’nin çalışanı değildir'

Murat Söylemez'in sosyal medyada muhalefete yönelik tartışılan sözlerine ilişkin TRT'den açıklama geldi. TRT yaptığı açıklamada, "Muhalifleri hedef alan muhabir” iddiası ile basına yansıyan haberlerde adı geçen kişi, TRT’nin çalışanı değildir." İfadelerini kullandı.



TRT'DEN MURAT SÖYLEMEZ AÇIKLAMASI

TRT açıklamasının devamında şu açıklamayı yaptı:

Bu kişi, geçmişte yalnızca yerel haber akışında sınırlı düzeyde içerik sağlamış; Kurumumuzun personel yapısında da hiçbir zaman yer almamıştır. Söz konusu paylaşım, kişinin tamamen kendi görüşünü yansıtmakta olup TRT ile herhangi bir kurumsal bağ, onay ya da temsil ilişkisi bulunmamaktadır.