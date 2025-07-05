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Editor
 | Selahattin Demirel

Muhammed Yakut için Almanya'da cenaze töreni! 2 detay dikkat çekti

Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden yakalama kararı bulunan ve açıklamalarıyla gündemi sarsan Muhammed Yakut için Almanya’da cenaze töreni düzenlendi. Cenazede 2 detay çok konuşulacak türden.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 23:31

Hollanda'da 30 Haziran'da cezaevinden tahliye olduktan 1 gün sonra ölen Muhammed Yakut için Almanya'nın Duisburg kentinde cenaze töreni düzenlendi.

DTİB KABUL ETMEDİ, FİRARİ FETÖ'CÜ ZEKERİYA ÖZ DE CENAZEDE

Yaptığı açıklamalarla gündemi derinden sarsan ve pek çok soru işaretine neden olan Yakut'un cenazesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DTİB) kabul etmeyince cemevinden kaldırıldı.

Cenaze törenine firari 'cü Savcı Zekeriya Öz'ün de katıldığı görüldü. Yakut'un cenazesi Türkiye'ye gönderilerek İstanbul Beykoz Görele Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Muhammed Yakut için Almanya'da cenaze töreni! 2 detay dikkat çekti

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammed Yakut, Eylül 2023'te İspanya'da yakalanmıştı.

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ETİKETLER
#fetö
#Muhammed Yakut
#Zekeriya Öz
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#Ceza Evinden Tahliye
#Gündem
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