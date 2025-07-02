Muhammed Yakut öldü iddiası! Son sözleri ortaya çıktı

Almanya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Muhammed Yakut'un kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edildi. Birçok suç kaydı bulunan Yakut hakkında kırmızı bültenle arama ve yakalama kararı vardı. Yakut’un son sözlerinin de ortaya çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed Yakut, Almanya'da cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Yakut'un, tahliye olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçirdiği ve öldüğü iddia edildi. Ayrıca Yakut'un cenazesinin Diyarbakır’a götürüleceği öne sürüldü.
Otel odasında ölü bulunduğu ileri sürülen Yakut’un, odasına çekilmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği iddia edildi.
Muhammed Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında, “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Yurt dışında olduğunun anlaşılması üzerine hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında daha önce de yağma, gasp ve tehdit gibi suçlardan soruşturma ve davalar açılan Yakut, 2023 yılının eylül ayında İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalanmıştı.