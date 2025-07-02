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Muhammed Yakut öldü iddiası! Son sözleri ortaya çıktı

Almanya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Muhammed Yakut'un kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edildi. Birçok suç kaydı bulunan Yakut hakkında kırmızı bültenle arama ve yakalama kararı vardı. Yakut’un son sözlerinin de ortaya çıktığı iddia edildi. İşte detaylar...

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Muhammed Yakut öldü iddiası! Son sözleri ortaya çıktı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 10:35

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed Yakut, Almanya'da cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Yakut'un, tahliye olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçirdiği ve öldüğü iddia edildi. Ayrıca Yakut'un cenazesinin Diyarbakır’a götürüleceği öne sürüldü.

Otel odasında ölü bulunduğu ileri sürülen Yakut’un, odasına çekilmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği iddia edildi.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK Mİ?

Muhammed Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği öne sürüldü.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında, “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Yurt dışında olduğunun anlaşılması üzerine hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında daha önce de yağma, gasp ve tehdit gibi suçlardan soruşturma ve davalar açılan Yakut, 2023 yılının eylül ayında İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?
Muhammed Yakut, Diyarbakır’da tanınmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1972 yılında dünyaya gelen Muhammed Yakut, eğitimini Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Muhammed Yakut’un kendi ile ilgili vermiş olduğu bilgilerde 1992 yılında BOTAŞ’ta çalıştığını belirtmiştir. Geçmiş yıllarda ise Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Muhammed Yakut, Ankara’da bir yağ fabrikasında çalıştığı biliniyor. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile gündem olan Muhammed Yakut, öne sürdüğü iddialar ile dikkatleri üzerine çekmiş ve günlerce gündem de yer edinmişti. Ünlü birkaç isimleri tanıdığı ama o kişiler ile samimi ilişkiler içinde olmadığını belirmiş ve hakkında soruşturmalar açılmıştı.
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ETİKETLER
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