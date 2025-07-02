Muhammed Yakut öldü iddiası! Son sözleri ortaya çıktı

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, Diyarbakır’da tanınmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1972 yılında dünyaya gelen Muhammed Yakut, eğitimini Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Muhammed Yakut’un kendi ile ilgili vermiş olduğu bilgilerde 1992 yılında BOTAŞ’ta çalıştığını belirtmiştir. Geçmiş yıllarda ise Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Muhammed Yakut, Ankara’da bir yağ fabrikasında çalıştığı biliniyor. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile gündem olan Muhammed Yakut, öne sürdüğü iddialar ile dikkatleri üzerine çekmiş ve günlerce gündem de yer edinmişti. Ünlü birkaç isimleri tanıdığı ama o kişiler ile samimi ilişkiler içinde olmadığını belirmiş ve hakkında soruşturmalar açılmıştı.