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 | Baran Aksoy

Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

Rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan belediye başkanlığı görevinde uzaklaştırılan Muhittin Böcek, ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 16:29

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan , sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi.

Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

PANDEMİDE AĞIR BİR RAHATSIZLIK GEÇİRMİŞTİ

Covid-19 pandemisi döneminde geçirdiği ağır hastalık sonrası solunum ve akciğer sorunları yaşayan Böcek, cezaevindeki sağlık kontrolleri kapsamında ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Muhittin Böcek'in sağlık kontrollerinin ardından yeniden cezaevine nakledilip nakledilmeyeceği, doktorların değerlendirmesine göre netlik kazanacak.

Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

BİR HAFTA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Yaklaşık bir hafta önce de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılan ve gerekli tetkiklerinin ardından cezaevine geri götürülen Böcek hakkında; yetkililer, sevkin rutin kontroller ve rahatsızlığın takibi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirmişti.

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ETİKETLER
#cezaevi
#antalya
#tutuklama
#sağlık sorunu
#Muhittin Böcek
#Covid-19
#Gündem
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