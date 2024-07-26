Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Suikast şüphesi güçlendi: 30 kişinin onayladığı rapor yalanlandı

26 Temmuz 2024 15:51 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:17

Recep Yazıcıoğlu ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun akraba olup olmadığı merak edildi

Recep Yazıcıoğlu ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun akraba olup olmadığı merak edildi

Kahramanmaraş'ta 2009 yılında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle ilgili Adli Tıp Kurumu tıbbi belgeleri yeniden inceledi.

10 Haziran 2024 tarihli yeni raporda merhum Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşürülme ve suikast ihtimalini güçlendirdiği öğrenildi.

2011 RAPORU YALANLANDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine inceleme yapan Adli Tıp Genel Kurulu 2011 yılındaki raporda geçen, 'kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar' ifadesini çürüttü.

Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesinin oy birliğiyle imzaladığı raporda, "Ölüm sonrasında karboksihemoglobin oluşmaz" denildi.

Konuyla ilgili Yazıcıoğlu'nun avukatlarının açıklama yapması bekleniyor.

HELİKOPTERE KURULMUŞ BİR SİSTEM OLABİLİR

Adli Tıp, gazın bu seviyeye ne zaman yükseldiğini soran Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise iki ihtimal olduğunu cevabını veriyor:

“Helikopterin kalkışı ile düşüşü arasında geçen 25 dakikalık sürede iddia edildiği gibi helikopter içerisinde kurulmuş bir sistemle. Ya da kaza sonrası helikopter kabine içerisine dolan dumana maruz kalınarak bu düzeye çıkabilir.”

Kurul, bu ikisi arasında tıbben ayrım yapılamadığını, konunun adli tahkikatla aydınlatılmasının daha uygun olacağını ifade ediyor. Yani Adli Tıp Genel Kurulu, Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve diğerlerini gazla zehirleyerek ölümüne yol açan bir tertibat varsa bunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile jandarmanın tespit etmesi gerektiğini söylüyor.