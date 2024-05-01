Münevver Karabulut cinayetiyle hafızalara kazınmıştı! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri sızdı

01 May 2024 09:32 - Güncelleme : 01 May 2024 09:35

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesi 3 Mart 2009 günü korkunç bir cinayete sahne olmuştu. 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüş, olay çok sıka sürede Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Olay sonrası firar ettikten aylar sonra yakalanan ve 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde kaldığı tek kişilik odada hayatına son vermişti.

Buna karşın ölen kişinin Garipoğlu olmadığına dair söylentiler yıllarca gündemden düşmezken Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılarak tartışmaların son bulmasını istedi. Ancak hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı bu talebi reddetti. Son olarak Garipoğlu'nun babası Hayyam Garipoğlu da savcılığa başvurarak mezarın açılmasını ve kamuoyunun bu tartışmaya bir son vermesini talep etti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre soruşturma kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlere ait çekilen fotoğraf ve videoları istedi. Savcılığa gelen görüntüler incelenmesi için bilirkişiye verildi.

Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğrafları inceledi. Bilirkişi, inceleme sonucunda raporunu soruşturma dosyasına sundu. Ayrıca, Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzü net bir şekilde görülürken, sağ ve sol el parmaklarında da morarmalar göze çarptı.

YENİDEN FETHİ KABİR TALEBİ

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması talebini yineledi. Aile, mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulundu.

Düğüm savcılığın mezarın açılıp açılmaması hakkında vereceği kararın ardından çözülecek.