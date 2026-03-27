Murat Kurum BM'de konuştu: Ya özümüze döneceğiz ya da biz de yok olacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda BM'ye Üye Devletlerin Temsilcileri ile COP31 Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşma yaptı.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 18:00

Çevre, Şehircilik ve Bakanı , 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri çerçevesinde gittiği ABD'de Birleşmiş Milletler COP 31 Bilgilendirme Toplantısında konuştu. Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

HABERİN ÖZETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ABD'de Birleşmiş Milletler COP 31 Bilgilendirme Toplantısı'nda insanlığa küresel bir öze dönüş çağrısı yaptı.
Bakan Kurum, tüm insanlığa küresel bir öze dönüş çağrısı yaptı.
Kurum, doğayı koruyan bir emanet bilen öze dönülmezse, yok edilen dünya ile birlikte insanın da yok olacağını belirtti.
Kurum, bu açıklamaları 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri çerçevesinde yaptı.
-Krizlerde üstlendiğimiz yapıcı rol, insani meselelerde etkinliğimiz ve çözüm odaklı diplomasiyle hem masada hem sahadayız. Artık dünya şunu bekliyor, daha fazla söz söylemeyin daha fazla sonuç üretin.

-Tüm insanlığa çağrım olacak, küresel bir öze dönüş çağrısı... Yüreklerimizi ve ellerimizi birleştirmeliyiz. Bizi biz yapan özümüze geri dönüş sağlamak zorundayız. Ya doğayı koruyan bir emanet bilen özümüze döneceğiz ya da yok ettiğimiz dünya ile biz de yok olacağız. Ya mevcut gidişatı izlemeye devam edeceğiz ya da ortak iradeyle gidişata yön vereceğiz.

-Haziranda bir etkinlik düzenleyerek eylem gündemini operasyonel hale getireceğiz. Antalya on binlerce iklim gönüllüsünü misafir etmeye hazırdır.

Ayrıntılar geliyor...

