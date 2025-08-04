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Murat Kurum paylaştı! 'Gönüller rahat, yuvalar huzurlu'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Avcılar'da 40 yıllık evlerini Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüştüren ailelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi, Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledik" dedi. Daha önce bina sıvalarının döküldüğünü belirten hak sahibi Mevlüt Fırat, "Bina deniz kumuyla yapılmış, içinden deniz midye kabuğu çıktı. Deprem oldukça sallanıyordu. Bina sallandıkça ‘Acaba yıkılacak mı? Çökecek mi? Altında mı kalacağız?' korkusu vardı. Devletimiz çok iyi imkanlar sundu" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkanlığı koordinasyonunda 'da dönüşümü hızlandıracak desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçesi Cihangir Mahallesi'ndeki sitede 40 yıllık 3 bloğun dönüşümü tamamlandı, 55 bağımsız bölüm inşa edildi. Güvenli evlerine yerleşmeye başlayan hak sahibi vatandaşların görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi, Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledik" ifadelerine yer verdi.

Murat Kurum paylaştı! 'Gönüller rahat, yuvalar huzurlu'

"BİNA DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞ"

Hak sahibi Mevlüt Fırat, daha önce sıvaları dökülen binalarının dönüşüm sürecini şöyle anlattı: "Bodrumda kolonlar ufak tefek çatlaktı. 20 sene içerisinde çatlaklar iyice büyüdü. Yıkım sürecinde içinden çıkan demirler çürümüş, paslanmıştı. Kürdan gibi demiri tutunca kırılıyordu.

O zamanlar denetlenmiyordu, bina deniz kumuyla yapılmış, içinden deniz midye kabuğu çıktı. Deprem oldukça sallanıyordu. Bina sallandıkça ‘Acaba yıkılacak mı? Çökecek mi? Altında mı kalacağız?' korkusu vardı. Devletimiz çok iyi imkanlar sundu. O korkuyla yaşamaktansa ‘bunları neden değerlendirmeyelim?' dedik ve kentsel dönüşüm kararı aldık.

Murat Kurum paylaştı! 'Gönüller rahat, yuvalar huzurlu'

Artık deprem olacak diye elimde çantayla, el feneriyle yatmıyorum. Yanıma su, yiyecek, içecek almıyorum. Akşam kafamı yastığa koyduğum zaman rahat rahat uyuyorum. Deprem korkusu yok."

Murat Kurum paylaştı! 'Gönüller rahat, yuvalar huzurlu'

"10 NUMARA BİR İNŞAATI BİTİRDİLER"

Zafer Gezer ise herkesin devletin sağlamış olduğu bu imkandan faydalanması gerektiğinin altını çizerek, "Hem malımız değer kazanıyor hem canımız güvenine geçmiş oluyor. Önceden korkudan binada oturamıyorduk. En ufak sallantı da sanki bina çökecek gibi, çocuklar yerinden zıplıyordu. Çok sağlam ve kullanışlı, güzel binalar yaptılar. Elhamdülillah 10 numara bir inşaatı bitirdiler, dairelerimizi 10 numara bize teslim ettiler" diye konuştu.

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ETİKETLER
#avcılar
#kentsel dönüşüm
#yarısı bizden
#İstanbul
#Deprem Güvenliği
#Gündem
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