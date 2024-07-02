Murat Kurum'a bakanlıkta coşkulu karşılama! Devir teslim törenine alkışlarla geldi

02 Temmuz 2024 13:00 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 13:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün akşam ‘sağlık sorunları’ nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bakanlığa ise Murat Kurum'un atandığı duyuruldu.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Murat Kurum devir teslim töreni için geldiği bakanlıkta büyük bir coşkuyla karşılandı. Kurum, kendisini alkışlayan partililerle selamlaşarak binaya giriş yaptı.

"GEÇMİŞTE NE YAPTIYSAM GELECEKTE DE YAPACAĞIM"

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları:

Bu görevi yeniden bana yeniden veren sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Sayın bakanımızı da çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım ve hedefim bizi kardeşi gibi bağrına basan milletimize hizmet etmek oldu.

Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geçmişte ne yaptıysam gelecekte de yapacağım.

Ülkemiz deprem ülkesi bu acıları bir daha yaşamak istiyorum.

Deprem bölgelerindeki konutları bir an önce teslim etmek için canla başla çalışacağız.