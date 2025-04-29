Murat Ongun'un çocuğunun kumbarasındaki parayı polisler mi aldı? Açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltında bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı.

"KUMBARADAKİ PARAYI POLİSLER ALDI" İDDİASI

Gözaltı süreciyle ilgili Gazeteci Soner Yalçın, Ongun'un oğlunun kumbarasındaki paraların polisler tarafından alındığını iddia ettiği bir yazı kaleme aldı. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı ve olay yalanlandı. İşte o açıklama:

"İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir evde el konulan nakit para ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, “Polisler, Murat Ongun’un oğlunun kumbarasındaki 3-5 bin TL’yi aldı” şeklindeki iddialar manipülasyondur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki operasyonlarda bir ikamette bulunan nakitin toplam miktarı ve nerede bulunduğuna değinilmeden algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

"MANİPÜLATİF HABERLER SERVİS EDİLDİ"

Bahse konu ikamette diğer farklı noktalarda bulunan 9 bin 800 TL ve 20 bin TL'nin yanı sıra bir kasadaki; 31 bin 50 avro, bin 640 sterlin, 227 dolar, 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL, 100 TL nakite el konulmuştur.

Bahse konu haberlerde soruştuma kapsamında yapılan bu arama ile ilgili, "Bir kumbaradaki 4-5 bin lira alındı" şeklinde manipülatif haberlerin servis edildiği belirlenmiştir. Arama tutanağına göre, bahse konu 13 bin 800 TL kasadan, diğer yabancı para birimleri ile birlikte alınmış, herhangi bir kumbara içerisinden alınmamıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1917248379781841407/photo/1