Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Murat Ongun'un çocuğunun kumbarasındaki parayı polisler mi aldı? Açıklama geldi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un gözaltına alındığı ikinci dalga operasyon sırasında Ongun'un çocuğunun kumbarasındaki 3-5 bin TL'nin alındığı iddia edildi. Konu hakkında Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Murat Ongun'un çocuğunun kumbarasındaki parayı polisler mi aldı? Açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 20:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltında bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı.

"KUMBARADAKİ PARAYI POLİSLER ALDI" İDDİASI

Gözaltı süreciyle ilgili Gazeteci Soner Yalçın, Ongun'un oğlunun kumbarasındaki paraların polisler tarafından alındığını iddia ettiği bir yazı kaleme aldı. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı ve olay yalanlandı. İşte o açıklama:

"İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir evde el konulan nakit para ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, “Polisler, Murat Ongun’un oğlunun kumbarasındaki 3-5 bin TL’yi aldı” şeklindeki iddialar manipülasyondur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki operasyonlarda bir ikamette bulunan nakitin toplam miktarı ve nerede bulunduğuna değinilmeden algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

"MANİPÜLATİF HABERLER SERVİS EDİLDİ"

Bahse konu ikamette diğer farklı noktalarda bulunan 9 bin 800 TL ve 20 bin TL'nin yanı sıra bir kasadaki; 31 bin 50 avro, bin 640 sterlin, 227 dolar, 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL, 100 TL nakite el konulmuştur.

Bahse konu haberlerde soruştuma kapsamında yapılan bu arama ile ilgili, "Bir kumbaradaki 4-5 bin lira alındı" şeklinde manipülatif haberlerin servis edildiği belirlenmiştir. Arama tutanağına göre, bahse konu 13 bin 800 TL kasadan, diğer yabancı para birimleri ile birlikte alınmış, herhangi bir kumbara içerisinden alınmamıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1917248379781841407/photo/1

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un ifadesi ortaya çıktı! Evindeki yüklü para soruldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! İBB soruşturmasında dikkat çeken detaylar!
ETİKETLER
#operasyon
#istanbul büyükşehir belediyesi
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#dezinformasyonla mücadele merkezi
#murat ongun
#yolsuzluk
#manipülasyon
#Gözdem Ongun
#Medya Aş
#Kumbara
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.