Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un ifadesi ortaya çıktı! Evindeki yüklü para soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan İBB Danışmanı ve MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 32 sayfalık ifade tutanağında Gözdem Ongun, şirket faaliyetlerinden gelir durumuna, belediye ihaleleriyle ilişkisinden banka hareketlerine ve evinde bulunan paraya kadar birçok soruya yanıt verdi.

İHALELERLE İLGİLİ BİLGİM YOK

İBB ihalelerine katılıp katılmadığına ilişkin soru yöneltilen Gözdem Ongun, "Ben şahsi veya şirketim aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde yapılan hiçbir ihaleye katılmadım ve ihale sürecinde bulunmadım" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eşi ile çalışması sebebiyle tanıdığını belirten Ongun "Bu şahısla ticari bir ilişkim yoktur." ifadelerini kullandı.

Yine dilekçelerde yer alan açık hava reklam ihaleleriyle ilgili iddialara karşılık olarak da Ongun, "Ben İBB nezdinde hiçbir zaman yönetici veya başka bir vasıfla çalışmadım. Şirketim aracılığı ile belediyeden hiçbir ihale almadım. İhalelerle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Şikayet dilekçesinde geçen hususlarla ilgili hiçbir bilgim yoktur" diye konuştu.

MİLYONLUK KİRA PARASI ELDEN VERİLMİŞ

Ev sahibi Nilay Keser’in verdiği kira sözleşmesi beyanı hatırlatılan Ongun, "Bu beyan doğrudur. Şuanda halen ikamet ettiğim dubleks niteliğindeki daireyi bir yıllık toplamda 3 milyon 717 bin 400 TL'ye kiraladık. Bu kira bedelini eşim elden bana verdi. Ben de bu parayı hesabıma yatırarak oradan ev sahibi olan Nilay Keser'in hesabına gönderdim" cevabını verdi.

TAKI ŞİRKETİ FAALİYETLERİ VE BANKA HAREKETLERİ

Şirket hesapları incelenen Ongun, kendi tasarımlarını sattığını belirterek, "Ben şahsi olarak şirketlerde yetkili olan şahıslarla şahsi bağlantılarla iş ilişkisi kurmaktayım. Bu nedenle bu şahısların şirketlerinin unvanlarını tanı olarak hatırlamam mümkün değildir. ECM Yapım Hizmetleri ile ilişkimiz ticari ilişkidir. Şirketimden alışveriş yapan bir firmanın ürün ödemesi ile ilgili ödemedir" dedi.

İYZİ'DEKİ PARA AKIŞI DA SORULDU

Ongun, İYZİ ödeme platformuyla ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: "İYZİ ödeme online satışlarla ilgili sanal pos hizmeti sağlayan bir kuruluştur. Benim de e-ticaret internet sitemden ürün satışı yapıldığında İYZİ firması üzerinden ödeme alınmaktadır. Gülşah Ok isimli şahıs eşim Murat Ongun adına kayıtlı olan Beylikdüzü ilçesindeki konut niteliğindeki taşınmazın kiracısıdır. Kira ödemesini benim hesabıma göndermekteydi. Bununla ilgili para transferleridir."

Üç farklı para girişinin kaynağını da açıklayan Gözdem Ongun, "Bunlar haricinde kalan üç transfer eşim Murat Ongun tutuklandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığım dönemde akrabalarımdan istediğim borç paralardır" dedi.

BAZ VERİSİ TESADÜF MÜ?

Gözdem Ongun, bazı kişilerle aynı konumdan baz sinyali verildiğine dair iddialara karşılık şu ifadeyi kullandı: "Ben ismi geçen şahıslardan Arif Gürkan Alpay, Kadriye Kasapoğlu isimli şahısları tanıdığımı yukarıda bahsetmiştim. Diğer ismi geçen şahısları tanımam. Ancak bu baz kesişme noktaları net olarak belirtilmemiş ve nerede ve ne zaman olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Eşimin belediyede üst düzey yönetici olması nedeniyle beraber birçok etkinlik ve organizasyona katıldık. Eğer bu şahıslar belediye çalışanları veya ilgili şahıslarsa bu nedenle aynı noktadan baz verdiğimizi değerlendiriyorum. Değilse de tesadüften ibarettir."

EVDEKİ PARA SORULDU: BAYRAM HARÇLIĞI VE BORÇ

Evde yapılan aramada çıkan nakit paraya dair soruya Ongun şu yanıtı verdi: "13 bin 800 TL oğlumun bayram harçlığıdır. Diğerleri ise eşim tutuklu olduğundan dolayı etraftan aldığım ve ihtiyaç halinde kullanmak için tuttuğum borç paralardır. Yakın zamanda oğlumun okul ödemesi vardır. Bu miktarda paranın bu sebeple evde bulunması normaldir. Ben yıllardır çalışan düzenli para kazanan biriyim."