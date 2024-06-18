Murat Serezli'nin son hali şoke etti! 2 yıldır saçını sakalını kesmiyor: "Yerli Gandalf"
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
18 Haziran 2024 15:00 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:13
Nevra Serezli oğullarıyla sosyal medyada paylaşım yapınca gündem oldu. Kendisi gibi oyuncu oğlu Murat Serezli'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Usta oyuncu Nevra Serezli sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Oğullarıyla birlikte bayram pozu veren Serezli'nin paylaşımında Murat Serezli dikkat çekti.
Bir süredir ortalıkta gözükmeyen Murat Serezli'nin son görüntüsü şaşkına çevirdi. Saçı ve sakalının birbirine karıştığı Serezli sosyal medyada binlerce yorum aldı.
2 YILDIR SAÇINA VE SAKALINA DOKUNMUYOR
Ünlü oyuncu bir süre önce imaj değişimi için şunları söylemişti:
"Alper Çağlar'ın projesi için imaj değişikliğine gittim. 2 yıldır saçıma ve sakalıma dokunmuyorum. Bu yüzden 7-8 film, 5 dizi ve 3 oyunu kabul edemedim. Kimse beni tanımıyor, sesimden tanıyanlar da 'Gandalf gibi olmuşsun' diyor."
Kaynak: Tgrthaber.com