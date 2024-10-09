Muş-Bingöl karayolunda yolcu otobüsü alev alev yandı!

09 Ekim 2024 23:35 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 23:44

Bingöl'de yolcu otobüsü seyir halindeyken alev topuna döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Patlama riski var, hepsi tek tek incelenecek

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Patlama riski var, hepsi tek tek incelenecek

Bingöl'ün Solhan​ ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç​ kullanılamaz hale geldi. Olay, akşam saatlerinde Solhan-Arakonak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs​ seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın​ çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yolcuların uyarısının ardından şoför aracı durdurup araçtakileri tahliye ederken, 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.