Müsavat Dervişoğlu Alparslan Türkeş'ten bahsedince kızı Ayyüce Türkeş gözyaşlarına hakim olamadı!

23 Ekim 2024 11:32 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:35

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Meclis'te konuşsun' sözlerine çok sert yanıt verdi. Dervişoğlu konuşmasında Türkeş'e de yer verince kızı Ayyüce Türkeş gözyaşlarını tutamadı.

İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Devlet Bahçeli​'nin Abdullah Öcalan için "Meclis'e gelsin DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun." çağrısına tepki gösteren Dervişoğlu, elindeki ipi yere atıp, "Bu milletin geleceğini kasdettinin al bu ipi başının ucuna as." dedi.

AYYÜCE TÜRKEŞ AYAKTA ALIŞLADI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dervişoğlu konuşmasında MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'e de parantez açtı ve "Görüyor, okuyor ve anlıyoruz ki bayrağında 3 hilali taşıyan ömrünü Türk milletinin varlığına Cumhuriyet'in bölünmez bütünlüğüne vakfetmiş rahmetli Alparslan Türkeş'in partisini sarayın vesayetiyle bağlanmış işbirlikçilerde bu büyük gafletin içerisinde bu korkunç ihanetin sesi olmuşlardır" dedi.

Dervişoğlu'nun ayakta alkışlayan Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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