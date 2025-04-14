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 | Sule Altinel

Müsilaj kabusu İstanbul'a geri döndü: 2 ilçenin kıyılarında tehlike!

Beykoz ve Kadıköy sahilinde müsilaj kabusu yeniden başladı. Denizin hem yüzeyinde hem de dibinde yoğun kirlilik tespit edilirken, uzmanlar ve balıkçılar yetkililere 'acil önlem' çağrısı yaptı. İşte deniz kıyılarında görülen o görüntüler...

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Müsilaj kabusu İstanbul'a geri döndü: 2 ilçenin kıyılarında tehlike!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 02:26
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 02:28

İstanbul Boğazı’nda çevresel tehdit yeniden gündemde. Beykoz sahilinde balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede deniz yüzeyinde ve dibinde müsilaj (deniz salyası) oluşumu gözlemlendi.

Müsilaj kabusu İstanbul'a geri döndü: 2 ilçenin kıyılarında tehlike!

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve balıkçılar, birkaç gündür yoğunlaşan tabakanın hem balıkçılığı hem de deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini belirtti.

Müsilaj kabusu İstanbul'a geri döndü: 2 ilçenin kıyılarında tehlike!

BALIKÇILAR AĞ ATAMAZ HALE GELDİ

Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, müsilajın son iki buçuk aydır balıkçıları zor durumda bıraktığını söyledi. Demirtaş, "Sabah ağ atıyoruz, yarım saat sonra çekiyoruz. Ağlarımız parçalanıyor. Boğaz’daki tüm balıkçılar bundan muzdarip" diyerek duruma dikkat çekti. Demirtaş, daha önce sadece kanallarda görülen müsilajın bu yıl ilk kez kıyılara kadar ulaştığını belirtti.

Müsilaj kabusu İstanbul'a geri döndü: 2 ilçenin kıyılarında tehlike!

Balıkçı Esat Demirkaya ise ağ atamadıklarını, oltaların kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. “Bir ay öncesine kadar bu kadar kirlilik yoktu. Oltalara yapışıyor, ağların gözlerini kapatıyor, yıkasak da çıkmıyor. Müsilajdan çıkan balıklar kokuyor. Geçen yıl da istavritleri satamadık, müşteriler balıkları geri getirdi. Böyle giderse Boğaz’da denize girilmez hale gelir” dedi.

Müsilaj kabusu İstanbul'a geri döndü: 2 ilçenin kıyılarında tehlike!

KADIKÖY'DE DE BENZER GÖRÜNTÜ

Öte yandan benzer bir görüntü Kadıköy Moda Sahili’nde de kaydedildi. Kıyı şeridinde müsilajı andıran bir tabakanın oluştuğu bildirildi. Çevre sakinleri, denizin kirli göründüğünü ve canlı yaşamının tehdit altında olduğunu belirterek, acilen biyolojik arıtma sistemlerinin devreye alınmasını talep etti.

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