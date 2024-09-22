Muşlu şehidin son videosu yürekleri dağladı: "Dedeleri tarih yazan torunlar..."

22 Eylül 2024 22:00 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 22:03

Muş şehidine ağlarken, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit 2 Operasyonu'nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın son paylaştığı video da yürekleri dağladı...

Muş'ta çifte acı! Maşallah Abakay'ın şehit haberini alan akrabaları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Muş'ta çifte acı! Maşallah Abakay'ın şehit haberini alan akrabaları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Son dakika | Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit 2 Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın (23) Muş'ta yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın şehit olmadan önce paylaştığı son video izleyenleri duygulandırdı.

AĞITLAR YAKILDI

Muş'un merkeze bağlı Sungu Beldesi'nde, şehit haberi aileye askeri yetkililer tarafından iletildi. Henüz 23 yaşında olan Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, gözyaşlarına boğulan aile fertlerini jandarma personeli ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri teselli etmeye çalıştı.

ANNE VE BABASINI KAYBETMİŞTİ

Bekâr olan şehidin anne ve basının ise daha önce vefat ettiği öğrenildi. Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay ve Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir de aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehidin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Sungu Beldesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

“DEDELERİ TARİH YAZAN TORUNLAR…”

Öte yandan Şehid Abakay’ın paylaştığı video ise izleyenleri duygulandırdı. Abakay’ın kayda aldığı son görüntülerde, “Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak” ifadelerini kullandı. Bu görüntüler yürekleri dağladı.