Yurt genelinde Mevlit Kandili coşkusu: Camiler doldu, dualar edildi!

14 Eylül 2024 21:44 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 21:46

Yurt genelinde Mevlit Kandili coşkusu yaşandı. Camiler dolup taşarken, ilahiler okundu, namazlar kılındı ve dualar edildi. Mevlit programları kapsamında birçok vatandaş da hayır amaçlı çeşitli ikramlarda bulundu. İşte yurt genelinden öne çıkanlar…

81 ilde ve Müslüman coğrafyasında Mevlit kandili eda edildi. İstanbul​'daki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi. Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca, Kariye ile Barbaros Hayrettin Paşa başta olmak üzere kentteki camilerde program düzenlendi.

Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua​ etti. Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu. Sultanahmet Camii'ndeki mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, kandil dolayısıyla "La ilahe illallah" yazılı mahya asıldı. Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte yatsı namazını eda etti. Kariye Camisi'nde yapılan mevlit programında dua​ edilip, yatsı namazı kılındı.

KAYSERİ’DE İLAHİLER OKUNDU

Kayseri'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nde bir dizi program düzenlendi. Müftülük tarafından Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Hunat Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim​ tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildi, salavat getirilen program dualarla son buldu.

ŞANLIURFA'DA MEVLİD KANDİLİ COŞKUSU

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Şanlıurfa'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Binlerce kişi, aileleriyle birlikte Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve Nemrut tarafından ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl Platosu'na akın etti. Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar, daha sonra Dergah Camii'nde bir araya geldi. Yatsı ezanının okunmasıyla namaz kılan vatandaşlar, namaz sonrası dua​ etti. Kentteki tüm camilerde Mevlid Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

831 YILLIK CAMİDE MEVLİT PROGRAMI

Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Mevlit kandili nedeniyle mevlit okutularak dualar edildi. Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 831 yıllık Sivas Ulu Cami'de Mevlit kandili programı düzenlendi. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından öğlen namazı öncesi okutulan mevlide vatandaşlar ilgi gösterdi. 8 asrı aşkın bir tarihi olan ve aynı zamanda vakıf eseri olan Tarihi Ulu Camii'nin duvarlarında Kur'an'ı Kerim sesleri yankılandı. Ellerini semaya açarak dua​ eden vatandaşlar, mevlidin ardından öğle namazını kıldı.

YÜKSEKOVA’DA MEVLİD KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti. Cami çıkışı vatandaşlara şerbet dağıtıldı.

ADANA'DA MEVLİD KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Adana'da Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Adana Müftülüğü tarafından Merkez Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim​ tilavetiyle başladı. Camiye gelenler namaz kılarak, dua​ etti. İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, kandil gecesinin manevi atmosferini yaşadı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR'DEN MEVLİD KANDİLİ İÇİN ÖZEL PROGRAM

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili için özel program hazırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mevlid Kandili için özel program hazırladı. Büyükşehirin hazırladığı program ile Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Perihan Kıymık Cami, Ulu Cami ve Topçuoğlu Cami’nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında Mevlid-i Şerif okunacak. Kandil gecesi yatsı namazı sonrası 3 camide namazdan çıkan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi ekipleri lokma ve süt ikramında da bulunacak.

BİLECİK'TE MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA HELVA DAĞITILDI

Bilecik'te Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva ikram edildi. Bilecik Belediyesi tarafından mevlid kandili dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara helva ikramı yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları Güven Sönmez, Sabri Çobanoğlu ve belediye meclis üyeleri, vatandaşlara helva ikram ederek, mevlid kandilini tebrik etti.

Edirne Eski Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kandil programında Kur'an-ı Kerim​ ve ilahiler okundu, dua​ edildi.

DOĞU MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE MEVLİT KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Sakarya genelindeki camilerde kandil, dualarla idrak edildi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim​ tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından dua​ etti. Programda katılan İl Müftüsü Mehmet Aşık’ta burada sohbet verdi, dua​ etti.

Karabük ve ilçelerindeki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi. Camilere gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim​ tilavetini ve mevlidi dinledi. Kandil programının ardından camilerde kandil simidi dağıtıldı.

Bartın'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim​ ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua​ etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Şadırvan Camisi'ne gelen cemaate yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Kocaeli'de il genelindeki camilerde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi. İzmit ilçesinde simge camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua​ etti.

Kentin en büyük ibadethanelerinden olan Mehmet Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim​ tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunması ve dua​ edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de camilerde program yapıldı. Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı. Merkez Büyük Cami'ye akşam ezanının ardından gelenler namaz kılarak dua​ etti. Çıkışta vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.