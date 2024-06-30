Muş'ta başıboş köpekler dehşet saçtı: İki kardeşi köpeklerin elinden zor kurtardılar

30 Haziran 2024 13:05 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 13:11

Soğucak köyünde evlerinin önünde oynayan 6 yaşındaki Mehmet Salih Söylemez başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kardeşinin saldırıya uğradığını gören 10 yaşındaki Umut Üveys müdahale ederken o da saldırıya uğradı.

10 yaşındaki Umut Üveys ve 6 yaşındaki Mehmet Salih Söylemez, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilen kardeşler o anı halen atlatamadıklarını söylediler.

Baba İsmail Söylemez, çocuklarının başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını ve eşinin haber vermesi üzerine hemen eve gelerek çocuklarını hastaneye götürdüğünü söyledi.

"İKİ ÇOCUĞUMA KÖPEK SALDIRDI"

Başıboş köpeklerin barınaklara toplatılmasını isteyen Söylemez, "İki tane çocuğuma kapımın önünde köpekler saldırdı. Başıboş köpeklerin belki mahalle olarak, köy olarak, merkez olarak çok çok sayıda olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Yani buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Bugün benim çocuklarıma saldırmış, görüyorsunuz halleri de ortadadır. Bugün benim çocuklarıma saldırmış, yarın belki başkasına veya bir dostumun, bir arkadaşımın, bir komşumun çocuğuna saldırmasını istemiyoruz. Bunların önleminin alınmasını istiyoruz. Bunların toplanmasını, başıboş olan köpeklerin hepsinin belediyenin barınaklarına götürülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"10-15 KÖPEK SÜRÜ HALİNDE DOLAŞIYOR"

Anne Ayşe Gül Söylemez ise saldırı sonrası çocuklarını gördüğünde endişelendiğini belirterek, "Sabah saat 8'de çocuklarıma köpekler saldırdı. Biz orada olmasaydık Allah bilir çocuklarım şu an ne durumda olurdu bilemezdim. Ondan dolayı bu başıboş köpeklere bir an önce önlemi alınması lazım. Kendi adıma konuşuyorum, o köpeklerin hepsinin toplanmasını istiyorum. Çocuklarımı kış vakti okula falan gönderemiyorum, kendim de korkuyorum gitmeye. 10-15 köpek sürü halinde dolaşıyorlar. Ondan dolayı bir an önce bunun önüne geçilmesini istiyorum. Bugün benim başıma gelen başkasının başına da gelebilir. Belki biz ufak tefek atlatmış olabiliriz ama başkasının çocuğunu sokakta orada burada yakalarsa paramparça edebileceğini biliyoruz. Başıboş hayvanların toplanmasını gerçekten canlı gönülden istiyorum. Benim başıma gelen başka bir anne babanın başına gelmesin" şeklinde konuştu.

Köpek saldırısına uğrayan Umut Üveys Söylemez, "Kardeşimle bahçede oyun oynarken, köpek aniden geldi ve kardeşime saldırdı. Ben de onu korumak için gittim, bu kez bana da saldırdılar. Burnumu, kolumu ve bacaklarımı ısırdılar. Çok korktum, bu nedenle köpeklerin toplanmasını istiyoruz. O anda müdahale etmeseydim kardeşime daha çok zarar vereceklerdi. Allah bizi korudu" dedi.