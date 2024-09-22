Muş'ta çifte acı! Maşallah Abakay'ın şehit haberini alan akrabaları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

22 Eylül 2024 17:12 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 17:25

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınları Batman'dan Muş'a gelirken kaza geçirdi. Şehit haberinin ardından acılı aile kaza haberiyle sarsıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

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Son dakika | Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Son dakika | Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu. Şehidin Muş'taki ailesinin evine acı haber ulaştı. Ardından ikinci bir acı olay daha meydana geldi. Şehit asker Abakay'ın akrabaları, cenaze törenine katılmak üzere Batman'dan yola çıktı.

ŞEHİT MAŞALLAH ABAKAY'IN CENAZESİNE GELİYORLARDI

Akrabaların içinde bulunduğu kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZADA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen kamyonette 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki Zümrüt Atış hayatını kaybetti. Ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pihan Atış da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

MUŞ VALİSİ AVNİ ÇAKIR'DAN İLK AÇIKLAMA

Muş Valisi Avni Çakır, şehit Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını doğruladı. Aracın şarampole yuvarlandığını belirten Çakır, "Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğerleri de yaralı. Yaralılardan birinin durumu ağır." dedi.