Muş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde bir ev ve eklentilerine baskın yapıldı. Operasyon sonucu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 18:20
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 18:20

'un Bulanık ilçesinde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda ve ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muş İl Komutanlığı ekiplerince savcılık talimatıyla S.A. isimli şahsın ikameti ve eklentilerinde yapıldı. Aramada; 1 adet seyyar dipçikli marka piyade tüfeği, 1 adet ait tek kırma av tüfeği, 1 adet 9 mm , 1 adet 7x65 mm tabanca, av tüfeği namlusu ve tüfek kabzası ele geçirildi.

KALAŞNİKOF ŞARJÖRLERİ İLE TABANCA KILIFLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, kalaşnikof ve tabanca fişekleri ile av tüfeği fişekleri, tabanca ve kalaşnikof şarjörleri ile tabanca kılıfları da bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

