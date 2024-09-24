Muş'ta gölete giren 16 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti! 

24 Eylül 2024 20:46 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 20:49

Muş'ta geçtiğimiz günlerde ortalıktan kaybolan 16 yaşındaki çocuk göletten çıktı. Cansız bedeni sudan çıkarılan çocuğun acılı ailesi sinir krizi geçirirken, ekipler bölgede inceleme yaptı.

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Bir timsahtan kaçarken birçoğunun olduğu gölete düşüyorlardı! İşte o anlar

Acı son! Traktör gölete devrildi… Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Acı son! Traktör gölete devrildi… Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Muş​'ta iki gün önce kaybolan 16 yaşındaki gençten üzücü haber geldi. Aile bireylerinin, çocuğa telefonla ulaşamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye AFAD​ ve jandarma​ ekipleri sevk edildi.

Elçiler Köyü ve çevresindeki köylerde başlatılan arama çalışmaları sırasında, Alparslan-1 Göleti’nin kıyısında çocuğa ait olduğu düşünülen bir mont bulundu.

DALGIÇLAR CANSIZ BEDENE ULAŞTI

Tatvan’dan gelen polis dalgıç ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaştı. Bedirhan Bingöl isimli gencin cenazesi, otopsi işlemleri için ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Umutla bekleyen Bingöl’ün ailesi ve yakınları ise sinir krizi geçirdi. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir de incelemelerde bulundu.