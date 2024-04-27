Muş'ta insanı andıran bir cisim uçtu, görenler korktu

27 Nisan 2024 15:48 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:48

Muş’un Varto ilçesindeki Küçüktepe köyünde koyunlarını otlatan bir çoban gökyüzünde gördüğü cisimle korkuya kapıldı.

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim izleyenleri şaşırttı. Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, “Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” dedi.