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Muş'ta tipi ve fırtına! Karayolu ulaşıma kapandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Aralık 2024 02:55 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 03:05

Muş’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Muş-Kulp-Diyarbakır yolunda yol açma çalışmaları başlatıldı.

Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı. 

Karayolları 113 Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu yolda kar temizleme çalışması başlattı.

Muş'ta tipi ve fırtına! Karayolu ulaşıma kapandı - 1. Resim

Bölgede ekipler zorlu bir çalışma yürütürken, seyahat güvenliği açısından sürücülerin uyarıları dikkate alması gerektiği aktarıldı. Ekipler, güvenli seyahatin sağlanması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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