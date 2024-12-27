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Muş'ta yoğun kar yağışı: Eğitime ara verildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Aralık 2024 15:06 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:10
Muş&#039;ta yoğun kar yağışı: Eğitime ara verildi

Muş'un Bulanık ilçesinde hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sık sık uyarılar yapıldı. Kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime öğleden sonra ara verildi.

Muş​'un Bulanık'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime öğleden sonra ara verildi.

EĞİTİME ARA

Bulanık Kaymakamlığınca yapılan açıklamaya göre, "Olumsuz hava şartları, yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bulanık merkez ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 27 Aralık Cuma günü öğleden sonra eğitime ara verilmiştir"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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