Mustafa Sandal savunma sanayii payına tepki göstererek kredi kartı limitini düşürdü

14 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:55

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni yasa teklif gündemdeki yerini koruyor. 100 bin TL’nin üzerinde kredi kartı limiti bulunan vatandaşlara 750 TL katkı payı ödeme şartı getirilirken, kamuoyundan tepkiler art arda geldi. Ünlü şarkıcı MUstafa Sandal da limitini 99 bin TL'ye düşürenler arasına katıldı.

Kredi kartı limitini düşürmek için izlenecek adımlar belli oldu

Kredi kartı limitini düşürmek için izlenecek adımlar belli oldu

Savunma sanayii için 100 bin liralık limite 750 liralık kesintinin hangi gün olacağı netleşti! Kart sahibinin hesabına yansıtılacak

Savunma sanayii için 100 bin liralık limite 750 liralık kesintinin hangi gün olacağı netleşti! Kart sahibinin hesabına yansıtılacak

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na yeni kaynak sağlamak için TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni yasa teklifinin tartışmaları devam ediyor. Hazırlanan yasa teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınacak.

Ancak teklife destek verenler kadar tepki gösterenlerin sayısı da yüksek. O isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Sandal​ oldu. Ünlü şarkıcı, hazırlanan yasa teklifine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"HAFTAYA KARTIMIN LİMİTİNİ DÜŞÜREREK BAŞLADIM"

Sandal, yaptığı paylaşımda kredi kartının limitini düşürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu haftaya kredi kartı​ limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar..."