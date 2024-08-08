Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a robot sevgili göndermesi! Sözleri gündem oldu: "Ölüyü bıraktın, diriyi bıraktın..."

08 Ağustos 2024 15:42 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:48

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Çektiği video ile ABD'li milyarder Elon Musk'a gönderme yapan Sarıgül'ün o videosuna binlerce yorum geldi.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN ELON MUSK'A: BUNUN ALTINDAN NE ÇIKACAK

Mustafa Sarıgül, Musk'ın robot sevgilisiyle yemeğe çıktığı fotoğraf karesini görünce sinirlendi. Sarıgül çektiği video ile Musk'a göderme yaptı. Elon Musk'ı tebrik ettiğini söyleyen Sarıgül, "Ölüyü bıraktın diriyi bıraktın, kadın robotla yemeğe çıktın. Bakalım bunun altından ne çıkacak." ifadelerini kullandı.

ELON MUSK ROBOTU BÖYLE TANIMLADI

Musk robotla olan fotoğrafını paylaşarak, "Onu yemeğe çıkardım. Akıllı, güzel ve itaatkar" ifadelerini kullanmıştı. Musk, gündeme oturan fotoğrafı kısa sürede sildi.

Sosyal medyada