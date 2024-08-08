Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a robot sevgili göndermesi! Sözleri gündem oldu: "Ölüyü bıraktın, diriyi bıraktın..."
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 15:42 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:48
CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Elon Musk'a gönderme yaptığı video sosyal medyada gündem oldu. Musk'ın robotla yemek yediği anlara ithafta bulunan Sarıgül'ün sözleri dikkat çekti.
CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Çektiği video ile ABD'li milyarder Elon Musk'a gönderme yapan Sarıgül'ün o videosuna binlerce yorum geldi.
MUSTAFA SARIGÜL'DEN ELON MUSK'A: BUNUN ALTINDAN NE ÇIKACAK
Mustafa Sarıgül, Musk'ın robot sevgilisiyle yemeğe çıktığı fotoğraf karesini görünce sinirlendi. Sarıgül çektiği video ile Musk'a göderme yaptı. Elon Musk'ı tebrik ettiğini söyleyen Sarıgül, "Ölüyü bıraktın diriyi bıraktın, kadın robotla yemeğe çıktın. Bakalım bunun altından ne çıkacak." ifadelerini kullandı.
ELON MUSK ROBOTU BÖYLE TANIMLADI
Musk robotla olan fotoğrafını paylaşarak, "Onu yemeğe çıkardım. Akıllı, güzel ve itaatkar" ifadelerini kullanmıştı. Musk, gündeme oturan fotoğrafı kısa sürede sildi.
Sosyal medyada
Kaynak: Tgrthaber.com