Mustafa Sarıgül'den Volvo tepkisi! "Pılını pırtını topla git bize TOGG yeter"

19 Ağustos 2024 14:48 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:08

Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı

Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı

Volvo Türkiye'de sedan modellerin satışını durdurma kararı aldı. Gümrük vergilerinin gerekçe gösterildiği karara sosyal medyada tepkiler yağdı.

Bir tepki de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi. Sarıgül, Volvo'nun kararına çektiği video ile tepki gösterdi.

VOLVO KARARINA SARIGÜL TEPKİSİ: "TOGG'UMUZ BİZE YETER"

Volvo'nun Türkiye kararı eleştiren Sarıgül, "Ohhh ne güzel bir dünya Volvo! Bugüne kadar Türkiye'yi sömürdün sömürdün, şimdi Türkiye'den gidiyormuşsun. Pılını pırtını al defol git, bizim TOGG'umuz bize yeter!" ifadelerini kullandı.

GEREKÇE: GÜMRÜK VERGİLERİ

Volvo Car Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, “Sedan modellerimiz ise Çin’de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz” ifadelerini kullandı.