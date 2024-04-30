30 Nisan 2024 09:19 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:28
Mutfağa girdi, hayatının şokunu yaşadı: Yılan operasyonu kamerada
Şanlıurfa'da bir evin mutfağına giren yılan büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yılanı saklandığı yerden çıkardı ve doğaya saldı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerini mesken edindi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan bir evde; mutfağa giren vatandaş karşısında yılan görünce büyük bir panik yaşadı.
UZUN UĞRAŞLARIN ARDINDAN YAKALANDI
Hemen mutfaktan çıkan vatandaş durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Yılanın girdiği noktayı belirleyen ekipler, uzun uğraşların ardından yılanı yakaladı.
Evden çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Ev sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı