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‘Mutlu hayatlar’ diye girdi, hayatının hatasını yaptı! Genç mühendisin ibretlik kâbusu

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki mühendis Enes Ö. arkadaşlık ve evlilik sitesi olarak vatandaşları ağına düşüren bir şebekenin esiri oldu. "Mutlu hayatların başlangıcı" sloganıyla faaliyet gösteren siteye kayıt olan adamın müstehcen görüntülerini alan kişiler, önce parasını kaptırdı, yetmezmiş gibi hem kendi hem de ailesinin kişisel verileri çalındı. Genç adam 'Korkuyorum' diyerek soluğu savcılıkta aldı. İşte ibretlik hikayenin detayları...

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‘Mutlu hayatlar’ diye girdi, hayatının hatasını yaptı! Genç mühendisin ibretlik kâbusu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:45

Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle vatandaşların duygularını sömüren dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki mühendis Enes Ö. oldu.

‘Mutlu hayatlar’ diye girdi, hayatının hatasını yaptı! Genç mühendisin ibretlik kâbusu

İddiaya göre genç mühendis ilgili platformda kendisini 'Nur' ismiyle tanıtan bir kişiyle tanıştı. Sohbetleri de ilerledi. Görüntülü görüşme dahi yaptılar. Bir süre sonra farklı bir numara üzerinden tanımadığı kişi Enes Ö.ye ulaştı. Elinde müstehcen görüntüleri olduğunu söyleyerek yapmaya başladı.

‘Mutlu hayatlar’ diye girdi, hayatının hatasını yaptı! Genç mühendisin ibretlik kâbusu

"TÜM VERİLERİME ULAŞTILAR"

Enes Ö., görüntülü konuştuğu Nur'un kendisini kaydettiğini o zaman anladı. Dahası sadece müstehcen görüntülerinin değil, kendisi dahil ailesinin de kişisel verilerinin ele geçirildiğini öğrendi. Soluğu savcılıkta aldı.

‘Mutlu hayatlar’ diye girdi, hayatının hatasını yaptı! Genç mühendisin ibretlik kâbusu

Telefondaki kişinin kendisinden para talep ettiğini, Fazıl Y. adına kayıtlı bir banka hesabına 30 bin lira gönderdiğini söyleyen Enes Ö., "Şüpheliler tüm akrabalarımı da aramış. Bu kişilerin elinde benim ve ailemin TC kimlik numarası dahil birçok kişisel veri de mevcut. Verilerimin herhangi bir suçta kullanılmasından korkuyorum" diyerek şikayetçi oldu.

‘Mutlu hayatlar’ diye girdi, hayatının hatasını yaptı! Genç mühendisin ibretlik kâbusu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin "şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlarından soruşturma başlattı.

Şüphelinin Van'da ikamet ettiği belirlendi, dosya yetkisizlikle Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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#dolandırıcılık
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