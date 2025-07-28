‘Mutlu hayatlar’ diye girdi, hayatının hatasını yaptı! Genç mühendisin ibretlik kâbusu

Arkadaşlık ve evlilik vaadiyle vatandaşların duygularını sömüren dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki mühendis Enes Ö. oldu.

İddiaya göre genç mühendis ilgili platformda kendisini 'Nur' ismiyle tanıtan bir kişiyle tanıştı. Sohbetleri de ilerledi. Görüntülü görüşme dahi yaptılar. Bir süre sonra farklı bir numara üzerinden tanımadığı kişi Enes Ö.ye ulaştı. Elinde müstehcen görüntüleri olduğunu söyleyerek şantaj yapmaya başladı.

"TÜM VERİLERİME ULAŞTILAR"

Enes Ö., görüntülü konuştuğu Nur'un kendisini kaydettiğini o zaman anladı. Dahası sadece müstehcen görüntülerinin değil, kendisi dahil ailesinin de kişisel verilerinin ele geçirildiğini öğrendi. Soluğu savcılıkta aldı.

Telefondaki kişinin kendisinden para talep ettiğini, Fazıl Y. adına kayıtlı bir banka hesabına 30 bin lira gönderdiğini söyleyen Enes Ö., "Şüpheliler tüm akrabalarımı da aramış. Bu kişilerin elinde benim ve ailemin TC kimlik numarası dahil birçok kişisel veri de mevcut. Verilerimin herhangi bir suçta kullanılmasından korkuyorum" diyerek şikayetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin "şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlarından soruşturma başlattı.

Şüphelinin Van'da ikamet ettiği belirlendi, dosya yetkisizlikle Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.