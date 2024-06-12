Mut’ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

12 Haziran 2024 06:51 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 07:06

Sıcakların artmasıyla orman yangınlarıyla mücadele de başladı. Bu sefer facianın adresi Mersin...

Mut ilçesinin Hocalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, arozözler ve 2 su ikmal aracı sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler, arozözler ve su ikmal araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangında alevler kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.