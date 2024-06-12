Mut’ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 06:51 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 07:06
Mersin'in Mut ilçesinde Hocalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Sıcakların artmasıyla orman yangınlarıyla mücadele de başladı. Bu sefer facianın adresi Mersin...
Mut ilçesinin Hocalı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, arozözler ve 2 su ikmal aracı sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler, arozözler ve su ikmal araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangında alevler kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı