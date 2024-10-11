Müzik sektöründe rap depremi! Kadınlarla ilgili iğrenç sözler yazan rapçiler tek tek ifşalanıyor: İfadeler mide bulandırdı

11 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:08

Semih Çelik isimli katilin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı kadına karşı kullanılan her türlü zehirleyici dile tepki göstermeye başladı. Son dönemlerin en çok dinlenen müzik türü olan rap müzikte ise konu sadece para, silah, şiddet ve tabi ki kadın! Kadını metalaştıran ve şiddete teşvik eden bazı rap şarkıları ve rapçiler sosyal medyada tek tek ifşalanmaya başlandı.

İstanbul Fatih'te Semih Çelik​ tarafından öldürülen Ayşenur Halil​ ve İkbal Uzuner​ cinayetlerinin yankıları devam ederken sosyal medyada da temiz dil akımı başladı. Kadına yönelik zehirleyici ifadeler, kadın vücudunu metalaştıran söylemler ve şiddete teşvik eden sözler sosyal medyada boykot ediliyor.

RAP MÜZİKTE DURUM VAHİM

Kadına yönelik en zehirleyici dilin kullanıldığı ve yayılma alanı olarak en etkili olan alan ise müzik ve dizi sektörü. Son dönemlerin en çok dilenen müzik türü olan rap piyasası ise adeta çöplüğe dönmüş halde.

Para, şiddet, silah ve özellikle kadın temalarının işlendiği bazı şarkıların sözlerinde ise kadın sadece cinsel bir obje. Milyonlarca genç ve çocuğun dinlediği bazı şarkılardaki ifadeler oldukça korkunç. Kadına zorla sahip olma, güzel kadını yanında gezdirme (özellikle sarışın), para avcısı kadınlar, kadının kalçası, kadının göğüsleri hatta kadının ayak numarası...

Bu durum iğrenç bir hal almaya başlarken sosyal medyada bu rapçileri ve şarkılarını boykot etmeye başladı. #Dinlemiyoruz etiketi ile açılan hashtag'e milyonlarca kullanıcı destek verdi.

"BIRAKMADIM ONAYA"

Örneğin Türkiye'de en çok dinlenen şarkılardan biri: Kennedy'i Ben Vurdum

Sözlerinde kadınlarla ilgili şu ifadeler dikkat çekiyor: Taktım bi kıza tıpayı, Bırakmadım hiç onaya, İstediğin tek şey, Bir çok şeyin gelmesi kolaya...

Kadının onayının bile önemsiz olduğu, sadece erkeklerin birtakım istek ve ihtiyaçlarını gidermek zorunda olduğu aşikar şekilde aşılanıyor.

Sosyal medyada tepkilerin yağdığı şarkının sahibi ise tepkilere "sözlerimi bu amaçla yazmamış olsam da bu tarz iğrenç konularla bağdaştırılmasından çok rahatsız ve üzgünüm normalleştirme ve güzelleme varsayımlarınıza karşılık olarak şarkının o kısmını sansürleyeceğim tekrar tüm kadın dinleyicilerimden özür dilerim" şeklinde yanıt verdi.

KADIN YANINIZDAN ALINAMAYACAK BİR MAL DEĞİL

Başka bir şarkı ise: DOYAMADIM

Şarkının içinde kadını mal veya eşya gibi gösteren ifadeler dikkat çekiyor: Hiçbi' kız alınmaz yanımdan, Toronto'da bi' kadına tutuldum, Otuzunda taş gibi bi' duldu, L.A.'de en büyük tutkumdu, Ve soyundu, nutkum tutuldu...

Şarkının içinde oldukça iğrenç ifadeler de bulunmakla birlikte sadece bu kısımda bile kadın yanından alınmayacak bir mal gibi gösteriliyor. Bu şarkının tanıtım videosunda ise Edis, Zeynep Bastık gibi ünlülerin sabırsızlıkla beklediklerine dair mesajlar da dikkat çekti.

"KADINI DEĞERSİZLEŞTİREN MÜZİKLERİ DİNLEMİYORUZ"

Liste uzayı gidiyor. "Çelimsizim ama kusursuzum" "Suit oda" "S*rtüğe bak" "Cıstak" gibi birçok şarkıda kadınlarla ilgili korkunç ifadeler yer alıyor.

Kadını değersizleştiren müzikleri #dinlemiyoruz Kadını değersizleştiren kelimeleri, küfürleri #kullanmıyoruz Kadını değersizleştiren dizileri, filmleri #izlemiyoruz diyerek bu sözleri boykota başladı.