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 | Selahattin Demirel

Naaşı 3 yıl sonra bulunan Pençe Kilit kahramanına acı veda! Yürek yakan isteği yerine getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan ve naaşına 3 yıl sonra ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin, ailesine gönderdiği mesajda "Şehit olursam bizim köye güzel yere defnedin" sözleri yürek yaktı.

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Naaşı 3 yıl sonra bulunan Pençe Kilit kahramanına acı veda! Yürek yakan isteği yerine getirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 15:18

Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı bulunduktan sonra hava yolu ile Erzurum'a getirilmişti. Şehit için Erzurum Askeri Havaalanında bir askeri tören düzenlendi.

Naaşı 3 yıl sonra bulunan Pençe Kilit kahramanına acı veda! Yürek yakan isteği yerine getirildi

Şehit için bugün de Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip binlerce insanın katıldığı cenaze namazı kılındı. Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine şehidin bordo beresi konuldu.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler, STK temsilcileri, kamu kurum ve kurum yöneticileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası şehidin tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak top arabasına konuldu ve daha sonra cenaze aracına alınarak defnedilmek üzere Palandöken ilçesi Sığırlı Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

Naaşı 3 yıl sonra bulunan Pençe Kilit kahramanına acı veda! Yürek yakan isteği yerine getirildi

"ŞEHİT OLURSAM KÖYE GÜZEL BİR YERE DEFNEDİN"

Şehit Nurettin Tokyürek daha önce kardeşi ile yaptığı yazışmada "Şehit olursam bizim köye güzel yere defnedin" şeklinde tembihte bulunmuştu. Ailesi de bu vasiyete uyarak, Şehit Nurettin Tokyürek'in baba ocağı olan Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi mezarlığına defnini sağladı.

Naaşı 3 yıl sonra bulunan Pençe Kilit kahramanına acı veda! Yürek yakan isteği yerine getirildi

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