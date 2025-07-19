Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Naaşına ulaşılamayan kahraman, şehit sayılmadı mı? O iddialara açıklama geldi

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle dezenformasyona imza attı. Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit düşen ve naaşına ulaşılamayan kahraman Mehmetçik Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt üzerinden kamuoyunu kışkırtmaya kalktı. “Aileye maaş bile bağlanmadı” yalanını ortaya atan Çömez, devleti hedef aldı, acılı şehit ailesini ise siyasi malzeme haline getirdi. DMM ise bu iftiralara yönelik sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, iddiaların dezenformasyon olduğunu, şehit askerimizin görev sırasında hayatını kaybettiğini, oluşturulan heyetin şehit ailesiyle görüşüp şehitlik için rıza istedikleri ancak ailenin bu talebi kabul etmediğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Naaşına ulaşılamayan kahraman, şehit sayılmadı mı? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 20:55

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, bu kez de sırasında şehit düşen ve naaşına ulaşılamayan kahraman Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt hakkında "Aileye maaş bile bağlanmadı" yalanını ortaya attı.

'ndan bahsi geçen iddialara yalanlama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "sosyal medya paylaşımlarında, “Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış” şeklindeki iddialar, gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur.

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 2022’de yürütülen bir operasyonda, bahse konu Mehmetçiğimizin bulunduğu tim saldırıya uğramış; kendisine veya naaşına ulaşılamamış, yapılan tahkikat sonucunda görev esnasında hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır.

Bunun üzerine oluşturulan heyet, Mehmetçiğimizin ailesiyle iki kez görüşerek bilgi vermiş ve şehitlik işlemleri için rızaları talep edilmiştir. Ancak aile bu talebi kabul etmemiştir.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Millî Savunma Bakanlığımız ailenin iradesi doğrultusunda bir resmî açıklama yapmamış; personel hâlen görevdeymiş gibi özlük haklarını, maaşını ve tüm tazminatlarını eksiksiz şekilde ödemeye devam etmiş; Mehmetçiğimizin ailesi herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır.

Naaşı bulunamayan kişilerle ilgili ölü kaydının düşülmesi ya da şehitlik statüsünün tanınması, yalnızca idarenin kararıyla değil, mevzuata uygun şekilde belgeler, aile rızası ve yargı kararlarıyla mümkündür. Süreç, yasal zeminde ve tarafların onayıyla yürütülmektedir.

Bu konuda ileri sürülen mesnetsiz iddialar, hem hassas bir süreci istismar etmekte hem de Mehmetçiğimizin ailesinin mahremiyetini zedelemektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, çarpıtılmış içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.

ETİKETLER
#mehmetçik
#pençe-kilit harekatı
#iletişim başkanlığı
#Şehitlik
#Dezinformasyon
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.