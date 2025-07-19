Naaşına ulaşılamayan kahraman, şehit sayılmadı mı? O iddialara açıklama geldi

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, bu kez de Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit düşen ve naaşına ulaşılamayan kahraman Mehmetçik Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt hakkında "Aileye maaş bile bağlanmadı" yalanını ortaya attı.

İletişim Başkanlığı'ndan bahsi geçen iddialara yalanlama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "sosyal medya paylaşımlarında, “Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış” şeklindeki iddialar, gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur.

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 2022’de yürütülen bir operasyonda, bahse konu Mehmetçiğimizin bulunduğu tim saldırıya uğramış; kendisine veya naaşına ulaşılamamış, yapılan tahkikat sonucunda görev esnasında hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır.

Bunun üzerine oluşturulan heyet, Mehmetçiğimizin ailesiyle iki kez görüşerek bilgi vermiş ve şehitlik işlemleri için rızaları talep edilmiştir. Ancak aile bu talebi kabul etmemiştir.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Millî Savunma Bakanlığımız ailenin iradesi doğrultusunda bir resmî açıklama yapmamış; personel hâlen görevdeymiş gibi özlük haklarını, maaşını ve tüm tazminatlarını eksiksiz şekilde ödemeye devam etmiş; Mehmetçiğimizin ailesi herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır.

Naaşı bulunamayan kişilerle ilgili ölü kaydının düşülmesi ya da şehitlik statüsünün tanınması, yalnızca idarenin kararıyla değil, mevzuata uygun şekilde belgeler, aile rızası ve yargı kararlarıyla mümkündür. Süreç, yasal zeminde ve tarafların onayıyla yürütülmektedir.

Bu konuda ileri sürülen mesnetsiz iddialar, hem hassas bir süreci istismar etmekte hem de Mehmetçiğimizin ailesinin mahremiyetini zedelemektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, çarpıtılmış içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.

